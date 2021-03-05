В Карпатах, несмотря на недавнее весеннее потепление, утром в пятницу, 5 марта, пошел снег. Видимость, по данным спасателей, упала до 20 метров.

Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По состоянию на 09:30 пятницы на горе Поп Иван Черногорский было облачно, наблюдался туман, шел снег. Температура воздуха 5 марта в Карпатах опустилась до -7 градусов. Ветер западный, 16 м/с.

Напомним, "Страна" публиковала полный прогноз погоды на март, который принесет в Украину тепло до +11, а также мороз до -7.

Также мы писали, что после недавнего потепления и солнечной погоды в Украине к 8 марта ожидаются морозы и снег.