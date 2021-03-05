Украина в 2021 году откроет три новых посольства и три генеральных консульств в шести странах.

Посольства появятся в Республике Гана, в Филиппинах, также в полноценное дипломатическое представительство будет преобразовано подразделение в Чили. Генеральные консульства Украины откроются в Индии, Польше и Румынии.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-брифинга в пятницу, 5 марта, видео обнародовано в Facebook.

"Украина уже начала работу по открытию новых посольств и консульств в мире. Будет создано посольство Украины в Республике Гана - это соответствует курсу на укрепление наших позиций в Африке, посольство Украины в Республике Филиппины - страна очень сложная, с ней нужно работать, чтобы она стала более благосклонной к украинским инициативам в международных организациях, прежде всего в ООН... В полноценное посольство будет преобразовано посольство Украины в Чили - сейчас это отделение другого посольства", - сказал Кулеба.

Он также добавил, что в этом году будет создано генеральное консульство Украины в индийском городе Мумбаи, который является огромным бизнес-центром, а также в польском городе Вроцлаве и в румынском городе Сигету-Мармаций, который является "столицей" украинства в этой стране.

"Эти новые представительства - это новые дополнительные возможности защищать интересы украинского государства, Украины, украинского бизнеса и украинских граждан. Я обещаю, что эти посольства и консульства будут быстро созданы, и мы назначим туда профессиональных людей", - заверил глава МИД.

Также министр поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за поддержку предложений МИД об открытии новых дипломатических представительств нашей страны за границей.

Кулеба об открытии посольств и консульств - с 9:55

Ранее мы рассказывали, что Кулеба открыл в Польше новое современное здание украинского посольства.

Также сообщали, что в Филадельфии Соединенных Штатов Америки открылось почетное консульство Украины.