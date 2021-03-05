Украинские ученые сделали важное открытие, которое поможет медикам предсказывать течение Covid-19 у пациентов из групп риска и других категорий населения. Первым в мире им удалось доказать, что на развитие болезни влияет уровень внеклеточной ДНК.

Об этом заявил завотделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАН Украины Виктор Досенко, как сообщает пресс-служба НАН.

Covid-19 у людей развивается по-разному: один пациент за 7-10 дней выздоравливает, а другой попадает в кислородную зависимость, - поэтому врачам важно иметь какой-либо критерий, основываясь на который можно будет делать прогнозы.

"Поэтому всем врачам крайне нужен какой-то прогностический критерий. Мне приятно сообщить, и украинские врачи об этом узнают быстрее: мы предположили, что именно уровень внеклеточной ДНК и является прогностическим критерием (чем выше он, тем хуже прогноз), и доказали это, кстати, первыми в мире", - рассказал Виктор Досенко.

Выяснить это удалось благодаря тому, что при госпитализации у пациентов с разным течением болезни брали кровь для определения уровня внеклеточной ДНК. И на днях уже получили окончательные результаты.

"Все, что нужно людям, чтобы буквально в первый день болезни предсказать, насколько тяжелым будет ее течение и, соответственно, какие препараты следует принимать, - сдать кровь на определение уровня внеклеточной ДНК", - заявил Досенко.

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