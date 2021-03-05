Ученые провели успешный опыт по уничтожению раковых клеток с самой распространенной мутацией по замене одной аминокислоты.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science.

Ученые разработали терапевтический подход на основе антител, который нацелен на неоантиген, полученный из общей мутации TP53, высокоспецифичным образом.

При помощи биспецифичных антител ученым удалось уничтожить раковые клетки с самой распространенной мутацией в p53, которые особенно плохо распознаются иммунной системой человека. Несмотря на то, что на поверхности раковых клеток оказывается очень мало комплексов ГКГС с мутировавшим участком белка биспецифичные антитела успешно находят их in vitro и in vivo на мышах и активируют Т-клетки для их уничтожения.

По данным специалистов, теоретически этот подход может быть использован для лечения рака, содержащего другие мутации, на которые трудно воздействовать обычными средствами.

Ученые рассказали, что мутаций, способных запустить процесс превращения клетки в злокачественную опухоль очень много. Часто они меняют работу генов регулирующих клеточное деление и аккуратность копирования ДНК, причем это могут быть как гены-онкосупрессоры, так и протоонкогены.

В случае протоонкогенов их активность возрастает, они становятся заметнее для организма и могут использоваться в качестве мишеней для иммунотерапии.

Ранее мы рассказывали, что в "Феофании" провели уникальную операцию. Пациентке удалили опухоль весом 4,5 кг.

Также сообщали, что ученые нашли в тканях человека ранее неизвестную науке анатомическую структуру.