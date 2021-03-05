Простуда или незначительно повышенная температура не являются противопоказаниями при вакцинации от коронавируса индийской вакциной Covishield, которая в конце февраля прибыла в Украину.

Об этом в ходе онлайн-брифинга в пятницу, 5 марта, сообщил главный государственный санврач Виктор Ляшко.

"Инструкция препарата предусматривает следующие противопоказания к вакцинации: повышенная чувствительность к действующему веществу, сопутствующие заболевания, которые сопровождаются значительным повышением температуры, тромбоцитопения, вакцинация лиц с ослабленным иммунитетом. В то же время незначительное повышение температуры или простуда не являются противопоказанием",- сказал он.

Ляшко напомнил, что перед вакцинацией нужно проконсультироваться с врачом. Также, по его словам, Минздрав совместно с Международным Комитетом Красного Креста отрабатывает вопрос вакцинации лиц старше 60 лет, которые относятся к социально незащищенным слоям населения и являются одинокими, с тем, чтобы они получили вакцинацию на втором этапе.

Напомним, на сегодня в Украине сделали 12 481 прививку от коронавируса, из них почти 3 тысячи - в течение прошлых суток, 4 марта.

Также мы писали о том, что в МОЗ опубликовали инструкцию, как украинцам записаться на прививку от коронавируса.