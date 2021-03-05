Знаменитый уличный художник Бэнкси подтвердил авторство граффити, которое недавно появилось на здании Редингской тюрьмы в графстве Беркшир, где в свое время отбывал наказание Оскар Уайльд.

Видео о том, как создавалась работа, он опубликовал в Instagram.

Граффити появилось на здании бывшей тюрьмы ночь на 1 марта. На нем изображен совершающий побег мужчина в полосатой арестантской робе. Он спускается на землю по веревке, сплетенной из простыней, последняя из которых заправлена в печатную машинку и покрыта плотными рядами строчек.

"Создать побег", - сказано в подписи к видео.

Художник показал все этапы создания работы. Он вставил в ролик музыку и кадры из американской передачи "The Joy of Painting" ("Радость живописи") живописца Боба Росса.

Отметим, здание тюрьмы не используется по назначению с 2013 года, его признали архитектурным памятником викторианской эпохи. При этом здание находится на балансе минюста, и вместо того, чтобы превратить тюрьму в культурный объект, ведомство ищет для нее покупателя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy)

Напомним, "Страна" рассказывала о том, как Бэнкси потерял авторские права на собственную картину из-за анонимности.

Также мы писали о том, что во Франции полиция задержала похитителей картины Бэнкси.