В этом году Великий пост начнется 15 марта - сразу после недели Масленицы и Прощеного воскресенья. Пост перед Пасхой продлится до 1 мая.

Рассказываем о подготовительной неделе перед Великим постом. Как ее правильно провести, о смысле каждого праздника и существующих предписаниях.

Все богослужения перед Великим постом

6 марта отмечают Вселенскую родительскую субботу, когда в церкви молятся об усопших. Принято поминать умерших: родителей, друзей, коллег и знакомых. Особенно тех, кто не получил отпевание либо умер не своей смертью (погиб). Во время поминального богослужения читают тексты, в которых упоминают надежду на всеобщее воскресение.

Ниже приводим несколько молитв об усопших.

7 марта - неделя о Страшном суде, мясопустная

На службе в церкви обычно поют великопостные тексты из Покаянного канона Андрея Критского - "Помощник и Покровитель". Главной идеей богослужения является ответственность за свои деяния перед Всевышним.

На литургии читают отрывок Мф. 25:31-46, который по сути является одной из самых ярких притч о масштабе Божьего суда, рассказанной Иисусом. Урок из его послания: Бог судит людей по их отношению к ближнему.

Поэтому так важно помогать нуждающимся в простых ежедневных делах: накормить голодного, напоить жаждущего, проведать больного, приютить странника, навестить узника. Оказание такой помощи не требует больших денежных затрат. Эта помощь, которую может проявить каждый.

Важно, чтобы такая помощь не основывалась на расчете. Считается, что те люди, которые оказывают помощь сторонним по велению сердца и потому что не могут поступить иначе, помогают самому Иисусу Христу. Но многие готовы оказывать помощь ради благодарности или похвалы, тогда как это не благость, а только ублажение собственного честолюбия. "Если бы мы знали, что это Ты, мы бы с радостью помогли Тебе; но мы думали, что это какой-то простой человек, которому не стоит помогать", - так думают корыстные люди. Важно не сортировать того, кому вы готовы прийти на помощь.

Постовые предписания дня. В этот день подготовка к посту считается почти завершенной. Это последний день перед Пасхой, когда верующим разрешается есть мясо.

С 8 по 13 марта - Сырная седмица (Масленица)

Обычно в среду и пятницу Сырной Седмицы литургии не проводят. Верующие каждый день читают молитвы из Постной Триоди. 10 марта и 12 марта читают молитву преподобного Ефрема Сирина. Она считается важнейшей молитвой Великого поста.

В дни Сырной седмицы верующие не едят только мясо. Но можно есть рыбу, яйца, сыр, сметану и масло. Из-за разрешенных продуктов неделя названа "Сырной". А поскольку мясо из рациона исключается, популярными становятся любые другие начинки для блинов.

14 марта - Прощеное воскресенье. Память Адамова изгнания

Прощеное воскресение - важный день во всем церковном году, поскольку сегодня люди могут от чистого сердца попросить у других о прощении за нанесенные обиды. Это прежде всего делают, чтобы войти в пост с чистыми помыслами и спокойной душой.

В это воскресенье по старому обычаю в ответ на просьбу о прощении отвечают: "Бог простит и я прощаю".

На Литургии читают отрывок Мф. 6:14-21, в котором Иисус Христос говорит о важности прощения.

В последний раз поется 136-й псалом "На реках Вавилонских", а в церковных текстах звучит яркое напоминание о цели предстоящего поста - Светлом Христовом Воскресении.

На вечерне священники облачаются в одеяния черного цвета, который символизирует не траур, а поприще, пространство для подготовки к великому "экзамену" - Пасхе.