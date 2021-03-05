В Украине по состоянию на утро пятницы, 5 марта, прививку от коронавируса сделали уже 12 481 человеку. Из них 2 913 получили вакцину от Covid-19 в течение прошлых суток, 4 марта.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Пока украинцы получают только первую из двух необходимых доз вакцины. За прошлые сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Днепропетровской области (280 прививок), а за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Днепропетровской и Донецкой областях (по 1 110 прививок), наименьшее - в Закарпатской области (244 прививки).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 210 прививок;

Волынская область - 60 прививок;

Днепропетровская область - 280 прививок;

Донецкая область - 270 прививок;

Житомирская область - 70 прививок;

Закарпатская область - 80 прививок;

Запорожская область - 50 прививок;

Ивано-Франковская область - 99 прививок;

Киевская область - 160 прививок;

Кировоградская область - 90 прививок;

Луганская область - 147 прививок;

Львовская область - 80 прививок;

Киев - 80 прививок;

Николаевская область - 210 прививок;

Одесская область - 140 прививок;

Полтавская область - 70 прививок;

Ровенская бласть - 70 прививок;

Сумская область - 70 прививок;

Тернопольская область - 230 прививок;

Харьковская область - 100 прививок;

Херсонская область - 70 прививок;

Хмельницкая область - 1100 прививок;

Черкасская область - 77 прививок;

Черновицкая область - 17 прививок;

Черниговская область - 80 прививок.

Напомним, вчера мэр "красного" Ивано-Франковска сделал прививку от коронавируса.

Также мы писали о том, что Руслана, Мосийчук, Педан и еще семь врачей привились от коронавируса в прямом эфире.