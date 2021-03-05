В Украине сделали 12 481 прививку от коронавируса. Меньше всего вакцинировано в Закарпатской области
В Украине по состоянию на утро пятницы, 5 марта, прививку от коронавируса сделали уже 12 481 человеку. Из них 2 913 получили вакцину от Covid-19 в течение прошлых суток, 4 марта.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Пока украинцы получают только первую из двух необходимых доз вакцины. За прошлые сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Днепропетровской области (280 прививок), а за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Днепропетровской и Донецкой областях (по 1 110 прививок), наименьшее - в Закарпатской области (244 прививки).
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Винницкая область - 210 прививок;
Волынская область - 60 прививок;
Днепропетровская область - 280 прививок;
Донецкая область - 270 прививок;
Житомирская область - 70 прививок;
Закарпатская область - 80 прививок;
Запорожская область - 50 прививок;
Ивано-Франковская область - 99 прививок;
Киевская область - 160 прививок;
Кировоградская область - 90 прививок;
Луганская область - 147 прививок;
Львовская область - 80 прививок;
Киев - 80 прививок;
Николаевская область - 210 прививок;
Одесская область - 140 прививок;
Полтавская область - 70 прививок;
Ровенская бласть - 70 прививок;
Сумская область - 70 прививок;
Тернопольская область - 230 прививок;
Харьковская область - 100 прививок;
Херсонская область - 70 прививок;
Хмельницкая область - 1100 прививок;
Черкасская область - 77 прививок;
Черновицкая область - 17 прививок;
Черниговская область - 80 прививок.
Напомним, вчера мэр "красного" Ивано-Франковска сделал прививку от коронавируса.
Также мы писали о том, что Руслана, Мосийчук, Педан и еще семь врачей привились от коронавируса в прямом эфире.