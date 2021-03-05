В Великобритании проектируют новые ракетные катера специально для Украины в рамках подписанного между двумя странами меморандума, который предусматривает переоснащение Военно-морского флота нашей страны.

Об этом сообщил военный атташе посольства Великобритании Тим Вудс в интервью газете "День".

"Эти ракетные катера проектируются специально для Украины, поэтому они будут оригинальными и будут иметь длину ориентировочно от 50 до 65 метров, что обеспечит скорость в 40 узлов. И на них планируется установить артиллерийские системы и ракеты. Это зависит в том числе от того, какие ракеты нужны. А это могут быть ракеты малой или большой дальности. Именно этот вопрос как раз сейчас рассматривают британские компании", - сказал Вудс.

По его словам, первые четыре катера будут построены в Великобритании, а украинские судостроители будут наблюдать за ходом работ.

"А вторая партия - четыре ракетных катера - будут строиться в Украине. И это будет прекрасно для украинского кораблестроения и также для ВМС Украины. Другая опция, которую мы изучаем, еще не формализирована, это - совместное проектирование боевых кораблей британской промышленности с украинским проектным бюро в Николаеве", - добавил Вудс.

Он также рассказал, что в Британии рассчитывают начать строительство первого катера в начале следующего года.

Напомним, Лондон профинансирует украинский военно-морской флот на 1,4 миллиарда евро в рамках меморандума между Украиной и Великобританией.

Также мы рассказывали, что ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине может появиться военная база Великобритании.