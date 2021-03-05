Неожиданный вклад в дело борьбы с коронавирусом вносит маленькая коммунистическая страна в Карибском бассейне - Куба.

Там завершаются клинические испытания собственных вакцин от Covid-19, которыми, как ожидается, начнут прививать население с апреля. Вакцинация будет бесплатной и добровольной.

При этом на Кубе рассматривают вариант платных прививок для зарубежных туристов и экспорт вакцины. Местные вирусологи считают, что если удастся заключить договора о производстве на предприятиях Аргентины, Мексики и Бразилии, то препарат сможет конкурировать с компанией Pfizer в странах Латинской Америки.

Подбирая наименования своим препаратам кубинцы проявили фантазию, назвав их в честь борцов за независимость. Местные вакцины основаны на механизме Protein Subunit, который считается довольно эффективным. Они несут часть спайкового белка вируса, связывающего его с человеческими клетками. В результате вырабатываются антитела.

Собрали все, что известно о вакцинах с "Острова свободы".

Что известно о кубинских вакцинах

Отметим, новость о том, что на Кубе создали вакцину от коронавируса (да к тому же и не одну) удивительна только на первый взгляд. На самом деле эта небольшая страна занимает одно из лидирующих позиций в мире по развитию медицины (для населения она бесплатная).

Поэтому пандемию Куба встретила на более прочной медицинской базе, чем многие другие страны.

По данным института Джона Хопкинса, в 11-миллионной Кубе по состоянию на 5 марта зафиксировано 53 308 случая заражения Covid-19 (336 человек умерли).

В 2020 году Куба более-менее успешно сдерживала распространение пандемии, но после открытия границ для иностранных туристов в декабре прошлого года, статистика заболеваемости резко выросла. Особенно неутешительные цифры были в феврале, когда умерли 108 человек (почти треть от общего количества умерших за все время пандемии)

Массовая вакцинация пока не начата, но привить большинство населения на острове панируют до конца 2021 года.

В стране уже разработали четыре вакцины. Наиболее близки к применению две из них. В марте они вышли на завершающую стадию клинических испытаний.

"Soberana 01" и "Soberana 02" (в переводе с испанского "суверенитет". Эти вакцина наиболее близка к массовому выпуску. В марте началась завершающая третья клиническая стадия испытаний, в которой участвуют 44 тысячи человек.

Власти заявили, что у принявших участие в испытаниях добровольцев выявили нейтрализующие коронавирус антитела, что говорит об эффективности вакцины. Точные цифры, говорящие об эффективности вакцины, станут известны после завершения третьей стадии испытаний.

Пока кубинские власти заявляют, что антитела после прививки успешно формируются, а побочка незначительная. Среди сотен вакцинированных пациентов не зафиксировали ни одной тяжелой побочной реакции, помимо легкой боли, повышения температуры, скованности в вакцинированной руке, лихорадки или легкого дискомфорта.

На третьем этапе испытаний получаемые данные в режиме реального времени будут стекаться в специальный координационный центр, где будут анализировать результаты исследования.

Если проверка этой вакцины закончится успешно, она будет доступна для широкого использования уже в апреле. Это будет первая вакцина из Латинской Америке, которая соответствует стандартам ВОЗ.

Широкомасштабные испытания Soberana-02 уже начались в Иране, о том, чтобы вскоре начать испытания ведет переговоры Мексика.

"Соберана 02" произвел местный Институт вакцин имени Карлоса Финли. На предприятии BIOCEN уже изготовили 150 тысяч доз вакцины. Она произведена на основе белковых субъединиц возбудителя (Protein Subunit), способных сформировать иммунный ответ организма. Такой тип вакцины считается достаточно эффективным, правда, иногда они могут требовать введения дополнительных препаратов для усиления эффекта.

Abdala. В марте начнутся завершающие испытания еще одной вакцины. Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о начале массового производства вакцины Abdala.

"У вакцинного кандидата Abdala дела в полном порядке. В престижной лаборатории AICA начато массовое производство. Выпущены партии для проведения третьей фазы клинических испытаний, которые, начиная с марта, пройдут провинциях Сантьяго-де-Куба и Гуантанамо", - сообщил Диас-Канель.

Препарат Abdala разработал Центр генной инженерии и биотехнологии Кубы. Ее название позаимствовали из поэмы кубинского поэта Хосе Марти. "Абдала" - имя героя, который возглавил борьбу за независимость против заморского тирана.

Эта вакцина также разработана по технологии Protein Subunit. Чтобы пройти полный курс вакцинации, нужно будет ввести три дозы внутримышечно через определенные промежутки времени.

Mambisa. Вакцина Mambisa еще одно детище Центра генной инженерии и биотехнологии. В отличие от предыдущих трех ее будут выпускать в виде спрея для носа. Пока она прошла начальную, первую стадию клинических испытаний.

"Мамбиса" называли партизан, воюющих за независимость Кубы против Испании в 19 веке.

Потенциальный конкурент для Pfizer

После того, как стало известно, что Куба вышла на третью стадию клинических испытаний американские СМИ написали, что "в то время как другие развивающиеся страны конкурируют с более богатыми за ограниченный запас доз, Куба сделала ставку на производство собственных вакцин, проявив не только национальную гордость, но и ответив на кризис общественного здравоохранения".

Пока на Кубе заявляют, что задача номер один - обеспечить собственные потребности. Вакцинация будет бесплатной и добровольной. Если испытания покажут, что нужно будет вводить по три дозы препарата, стране нужно будет произвести порядка 30 миллионов доз только для собственных нужд.

Это непросто для страны, пострадавшей от пандемии и усиления санкций США при Трампе. Однако кубинские чиновники здравоохранения заявляют, что на Кубе с этой задачей справятся.

Кроме того, они рассматривают возможность платных прививок для туристов и говорят, что некоторые страны уже проявили интерес к получению кубинских вакцин, например, Пакистан, Венесуэла, Индия, Вьетнам, Суринам и Гана.

Кубинцы не исключают, что в случае успешных испытаний из-за более низкой цены, их препараты могут потеснить Pfizer на просторах Латинской Америки и государств Карибского бассейна.

Правда, это может произойти, если Куба подключит дополнительные мощности для производства Soberana-02 и договорится с предприятиями Аргентины, Мексики и Бразилии.

Напомним, что ранее мы писали, как обстоят дела с разработкой украинской вакцины, о которой публично заявляли власти еще осенью прошлого года, однако за это время до испытаний дело пока не дошло.

Вакцинация от Covid-19 стартовала в Украине 25 февраля. Пока для прививок доступна только индийская "Ковишилд".