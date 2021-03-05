Вот уже девять дней в Украине идет вакцинация от коронавируса.

Прививают пока одним-единственным препаратом, который удалось достать - индийской вакциной Covishield, сделанной по аналогии с британской "АстраЗенекой".

Остальные вакцины пока зависли во времени и пространстве. Вопреки обещаниям, в страну не везут ни обещанный еще в феврале Pfizer, ни оплаченную еще в декабре китайскую Coronavac.

Одновременно сводный хор властей, британского посольства и "соросят" призывают колоться "Ковишилдом". Организована масштабная кампания по рекламе этой вакцины. Которая, впрочем, пока большого эффекта не дает - украинцы прививаются весьма настороженно и медленно.

Как идет вакцинация и почему нет альтернативных вакцин - разбиралась "Страна".

Сколько людей успели вакцинировать?

За девять дней - с 24 февраля по 4 марта включительно - сделали прививки 12 481 человек. Это значит, что вакцинировались в среднем примерно 1400 человек в день.

Это все еще очень медленно - таким образом на вакцинацию взрослого населения понадобятся десятки лет.

Президент на брифинге с главой Евросовета признал, что темпы низкие. Хотя кампания за вакцинацию развернулась масштабная: привились первые лица Минздрава и сам Зеленский.

Но пока не помогает. Через портал "Дія" в очередь на прививку записалось пока только 40 тысяч человек - из нескольких миллионов пользователей приложения. Хотя по логике в первые дни как раз должен быть бум на такие услуги.

Почему так медленно?

Власти объясняют ситуацию происками неких антивакцинаторов, в том числе политиков (имея в виду, вероятно, Петра Порошенко, который недавно в Раде назвал вакцину "Ковишилд" "г...ном").

В то же время очевидно, что вакцина из Индии особого доверия не вызывает и без Петра Алексеевича. Кто-то решил ждать более продвинутых вакцин, другие же в принципе не против уколоться и этой, но решили посмотреть, не вскроются ли какие-то проблемы.

Пока на 10 тысяч вакцинированных было 126 аллергических реакций - то есть 1,2%. Зафиксирован и один случай, который требовал госпитализации. Но уже сейчас заболевший врач приступил к работе.

Тем не менее, пока рано делать выводы. Но в Минздраве решили ускорить процессы и запустили кампанию по разоблачению фейков о вакцине "Ковишилд"

"По сути, "Ковишилд" - это та же вакцина "АстраЗенека", которая производится на индийском заводе. Она одобрена для экстренного применения в ВОЗ. Разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия", - картинки такого содержания публикуют в МОЗ.

На деле же "фейкануло" само министерство. В Евросоюзе одобрена "АстраЗенека", а не Covishield. Что легко проверяется по сайту Европейского медицинского агентства.

Там есть только "Модерна", "Пфайзер" и "АстраЗенека". То есть указана именно эта торговая марка. И вряд ли под ее видом в ЕС можно ввезти "Ковишилд".

При этом "Ковишилд" действительно разрешили страны британского содружества - Канада, Британия и сама Индия (к чему мы еще вернемся). Также его зарегистрировала Бразилия.

Но важно понимать разницу с Украиной. У нас кроме этой вакцины больше ничего нет. А та же Канада стала рекордсменом по закупкам и других, более качественных вакцин. То же можно сказать о Британии и даже Бразилии, которая покупает и Pfizer, и российский "Спутник".

То есть никто не рассматривает "Ковишилд" в качестве основной вакцины и все стараются запасаться более продвинутыми препаратами. Поскольку они лучше защищают группы риска - пожилых людей.

Хотя индийскую вакцину в мире более-менее начали употреблять, скепсис украинцев по отношению к ней объясним еще одним фактором.

Постоянно сравнивая "Ковишилд" с "АстраЗенекой", власти оказывают индийскому препарату медвежью услугу - слишком много проблем с "материнской" вакциной. В ЕС ее повсеместно считают неэффективной для стариков. То признают негодной против новых штаммов коронавируса.

В богатых странах Евросоюза нет очередей на "АстраЗенеку" - у нее, в сравнении с остальными рекомендованными ЕС вакцинами, низкая эффективность.

Поэтому удивляют не поставки в страну "Ковишилда" - в условиях дефицита вакцин и это может стать подспорьем. А попытки украинских властей представить его единственной панацеей от коронавируса, проваливая поставки по-настоящему первоклассных (или хотя бы альтернативных) препаратов.

Кстати, зачем это делается?

Как и почему власти пиарят "Ковишилд"

У такой тактики может быть несколько причин.

Первая - в обозримом будущем Украине смогут поставить более-менее массово только такие вакцины - второго или третьего порядка. И на серьезные препараты рассчитывать не приходится. Поэтому жителей Украины уговаривают массово колоться "Ковишилдом".

Вторая - дело может быть еще и в "британском следе". Как мы показали выше, "Ковишилд" пришелся ко двору в государствах, которые входят в британское содружество наций - в частности, Индия и Канада.

Характерно, что для Украины закупками индийской вакцины занимается также британская компания Crown Agents, которая раньше курировала торговлю Лондона с его колониями.

А на днях в защиту "Ковишилда" выступила "известная эксперт по фармакологии" - посол Британии в Украине.

"Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. Covishield - это лицензионное название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемые в Украине, отличаются по формуле, категорически неправильно", - написала Мелинда Симмонс в Твиттере.

Неизвестно, какой именно вакциной прививалась сама Мелинда Симмонс. Но, учитывая выступление посла, можно с уверенностью сказать, что Британия и близкие к ней структуры развернули целую лоббистскую кампанию по продвижению на украинский рынок индийского клона "АстраЗенеки".

Это видно и по заявлениям лидеров общественного мнения, которых относят к прозападной грантовой тусовке.

Они развернули массированную пропаганду "Ковишилда" для украинцев.

К этим голосам присоединился даже бывший российский журналист Аркадий Бабченко, который внезапно раскритиковал Порошенко (хотя раньше считался его сторонником).

Уже по этому заметен размах пропагандистской кампании.

Основная мысль "свидетелей Ковишилда" - да, вакцина не самая эффективная, но миллионы доз "Пфайзера" Украине скорее всего никто не даст. Поэтому, чтобы избежать массовых смертей, прививайтесь тем, что есть.

"Да, вакцина от АстраЗенеки не такая супер технологичная как у Пфайзера. Но она работает. И она эффективная. И ей надо прививаться. Потому что только она у нас и есть. Потому что альтернатива – тысячи смертей. Не появится у нас внезапно завтра с утра 20 млн вакцин Пфайзера. Поэтому надо исходить из реальности", - написал один из представителей "соросят", блогер Сергей Фурса.

Правда, непонятно, где была логика о спасении тысяч жизней, когда та же самая публика "топила" за отказ от российской вакцины "Спутник V". Этот вопрос, кстати, можно задать и властям.

Но вернемся к пиару "Ковишилда". Его кульминацией стала вакцинация знаменитостей в прямом эфире телеканала 1+1.

Привилась даже телеведущая Наталка Мосейчук и ряд известных персон - певица Руслана Лыжичко, спортсмен Сергей Конюшок, шоумен Александр Педан и другие. Организаторами стал Минздрав и фонд ЮНИСЕФ, через который Украина также закупает медикаменты.

Судя по размаху всех этих информационных мероприятий - кому-то очень нужно заставить украинцев прививаться именно "Ковишилдом". Хотя в мире немало и других вакцин того же порядка. Например, китайская Coronavac, которую с декабря везут в Украину, но никак не могут доставить.

А где остальные вакцины?

Что касается китайской вакцины, то по ней сроки уже провалены. Хотя Украина уже заплатила миллиард гривен за эту поставку.

"Согласно контракту, мы ожидаем поставку первых 700 тысяч доз в течение 30 календарных дней после регистрации вакцины. Вакцина была зарегистрирована 6 февраля в Китае, то есть 6 марта они должны поставить в Украину. Я дал поручение, чтобы ситуацию выяснили у контрагента, но мне что-то подсказывает, что может быть перенос сроков", - заявил на днях Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".

Интересно, что цитированные выше спикеры из когорты "соросят" весьма яростно критиковали китайский препарат, когда его решили закупать в Киеве. И о "тысячах жизней" в этом контексте не вспоминали. А подконтрольная Западу НАБУ открыла уголовное дело по факту завышения цены на Coronavac.

При этом на "Ковишилд" цену официально называть отказываются. Хотя ее в Украину поставляют не напрямую, а через фирму-прокладку, как и китайскую вакцину. Да и цена, как уже выясняла "Страна", в два с половиной раза выше, чем у "АстраЗенеки" для стран Евросоюза. Но у правоохранителей это вопросов не вызывает.

То есть причины задержки с китайской прививкой могут вообще лежать в плоскости политической. Как еще один признак глобальной конкуренции производителей вакцин за украинский рынок.

Что же касается международной помощи по механизму Covax, то ее обещали привезти в феврале, но и этот срок провалился. Хотя, по данным ВОЗ, Covax уже распределяет миллионы доз вакцин в Африке и на Ближнем Востоке.

Первой же страной в Европе, которая получила бесплатный груз, стала Молдова, куда на днях привезли 14 000 доз "АстраЗенеки". При этом в Молдове уже зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V".

Президент Молдовы Майя Санду встречает груз вакцин "АстраЗенека" от Covax

Все это говорит о том, что в "международном разделении вакцин" Украина пока получает препараты "по британской квоте". И с соблюдением интересов близких к этой стране производителей.

Видимо, с этим и связана громкая пиар-кампания по распространению "единственно правильной" вакцины. А какие-то альтернативные варианты всячески тормозятся.