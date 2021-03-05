В пятницу, 5 марта, Папа Римский Франциск, который еще в январе сделал прививку от коронавируса, впервые посетит родину библейского патриарха Авраама. Понтифик сегодня вылетел в Ирак.

Об этом сообщает Vatican News.

Накануне поездки Папа Римский обратился к иракцам с приветствием мира и заявил, что скоро он прибудет на их древнюю землю, колыбель цивилизации, "как кающийся паломник, чтобы молить Господа о прощении и примирении после долгих лет войны и терроризма, чтобы просить Бога об утешении сердец и исцелении ран".

"Епископ Рима отправляется в международную поездку как паломник мира, чтобы еще раз повторить: "Все вы братья и сестры", чтобы помолиться и побыть вместе также "с братьями и сестрами других религиозных традиций, под знаком отца Авраама, который объединяет мусульман, иудеев и христиан в одну семью", - заявили в пресс-службе.

Наша справка



Авраам, изначально Аврам - сын Фарры из колена Евера, правнука Сима, первого сына Ноя. Он отец Измаила и Исаака. Родоначальник многих народов. Первый из трех еврейских патриархов и так же первый, кто в Библии называется евреем и родоначальником еврейского народа.

Напомним, Папа Римский Франциск обещает второй всемирный потоп, если не остановить глобальное потепление.

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