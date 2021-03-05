В Украине, где за сутки коронавирусом заразились больше 10 тысяч жителей нашей страны, общее число подтвержденных случаев Covid-19 увеличилось до 1 384 917.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.

Наименьше всего заболевших за последние 24 часа обнаружили в Луганской (50) и Херсонской (54) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 910 случаев;

Винницкая область - 816 случаев;

Волынская область - 277 случаев;

Днепропетровская область - 497 случаев;

Донецкая область - 334 случая;

Житомирская область - 695 случаев;

Закарпатская область - 748 случаев;

Запорожская область - 163 случая;

Ивано-Франковская область - 737 случаев;

Киевская область - 690 случаев;

Кировоградская область - 69 случаев;

Луганская область - 50 случаев;

Львовская область - 646 случаев;

Николаевская область - 209 случаев;

Одесская область - 372 случая;

Полтавская область - 172 случая;

Ровенская область - 198 случаев;

Сумская область - 238 случаев;

Тернопольская область - 394 случая;

Харьковская область - 566 случаев;

Херсонская область - 54 случая;

Хмельницкая область - 418 случаев;

Черкасская область - 204 случая;

Черновицкая область - 561 случай;

Черниговская область - 137 случаев.

Напомним, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране поднимается третья волна Covid-19. Кроме того власти сообщали, что Украину может ожидать новый локдаун.

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