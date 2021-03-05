В девяти регионах Украины число новых случаев коронавируса перевалило за полтысячи. Статистика по областям
В Украине, где за сутки коронавирусом заразились больше 10 тысяч жителей нашей страны, общее число подтвержденных случаев Covid-19 увеличилось до 1 384 917.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.
Наименьше всего заболевших за последние 24 часа обнаружили в Луганской (50) и Херсонской (54) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 910 случаев;
Винницкая область - 816 случаев;
Волынская область - 277 случаев;
Днепропетровская область - 497 случаев;
Донецкая область - 334 случая;
Житомирская область - 695 случаев;
Закарпатская область - 748 случаев;
Запорожская область - 163 случая;
Ивано-Франковская область - 737 случаев;
Киевская область - 690 случаев;
Кировоградская область - 69 случаев;
Луганская область - 50 случаев;
Львовская область - 646 случаев;
Николаевская область - 209 случаев;
Одесская область - 372 случая;
Полтавская область - 172 случая;
Ровенская область - 198 случаев;
Сумская область - 238 случаев;
Тернопольская область - 394 случая;
Харьковская область - 566 случаев;
Херсонская область - 54 случая;
Хмельницкая область - 418 случаев;
Черкасская область - 204 случая;
Черновицкая область - 561 случай;
Черниговская область - 137 случаев.
Напомним, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране поднимается третья волна Covid-19. Кроме того власти сообщали, что Украину может ожидать новый локдаун.
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