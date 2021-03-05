Сегодня, 5 марта, Верховная Рада Украины соберется на очередное заседание. Оно начнется с часа вопросов к правительству, на котором заслушают главу Министерства здравоохранения Максима Степанова о выполнении плана вакцинации от коронавируса в Украине.

Об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте парламента.

Сегодня нардепы рассмотрят в первом чтении проект закона №4290 о местных государственных администрациях, которым намерены предусмотреть возможность временного возложения обязанностей главы местной государственной администрации на руководителя аппарата местной ГА, а в случае его временного отсутствия - на заместителя руководителя аппарата.

В повестке дня также в первом чтении законопроекты о мультимодальных перевозках, о публичных консультациях, по обеспечению равноправия граждан и о дополнительных гарантиях прав педагогических и научно-педагогических работников во время действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением Covid-19.

В первом чтении парламентарии рассмотрят и ряд законопроектов о переименовании в Украине населенных пунктов.

Также нардепам предложен законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Национальной гвардии Украины" (относительно идентификации военнослужащих Национальной гвардии Украины во время выполнения задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).

Во втором чтении будет рассмотрен законопроект 4248-1 о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" (относительно пересмотра сроков установления потребителям счетчиков природного газа).

Нардепы рассмотрят и изменения в закон "О рекламе" относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Напомним, на вчерашнем заседании Рада Рада обязала иностранцев подавать биометрические данные для оформления виз.

Также нардепы на заседании провалили голосование за законы о легализации игорного бизнеса.