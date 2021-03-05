Сенаторы США проголосовали за начало дебатов по антикризисному пакету помощи для граждан Америки в размере $1,9 триллионов благодаря вице-президенту США Камале Харрис.

Об этом сообщает Telegram-канал РИА "Новости" в пятницу, 5 марта.

Голоса по данному законопроекту разделились поровну - 50 от демократов и 50 от республиканцев. Решающим оказалось мнение Камалы Харрис, которая является председателем Сената и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну.

Ранее мы рассказывали, что в Сенат США внесли законопроект о 51 штате США.

Также сообщали, как Камалу Харрис уличили в том, что она проводит телефонные беседы с мировыми лидерами вместо президента Джо Байдена.