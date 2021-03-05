По состоянию на утро пятницы, 5 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 10 155 человек.

Напомним, что вчера, 4 марта, в стране было выявлено 10 057 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших выросло всего на 98 человек.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 384 917 человек. Выздоровели за последние сутки 4 149 человек (с начала эпидемии - 1 191 022 человека - Ред.).

Умерло за сутки 172 пациента (с начала эпидемии - 26 763 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 3 355 человек. Среди новых зараженных 577 детей и 345 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Ивано-Франковской области (737 человек), Житомирской области (695), Закарпатской области (748), Винницкой области (816).

В Киеве выявлено 910 случаев.

Ранее "Страна" сообщала, что в России опровергли существование на Земле нескольких штаммов Covid-19.

Также мы рассказывали, что десять звёзд и врачей Украины привились от коронавируса в прямом эфире ток-шоу.