В неподконтрольном властям Украины Донецке появилось необычное предложение на рынке недвижимости. Здесь на продажу выставлен дом в центре города за огромную сумму в миллион долларов.

Объявление опубликовали на всеукраинском сайте бесплатных объявлений и указали, что "элегантный дом подчеркнет благополучие владельца".

Об этом передает DonPress.

По данным хозяев, это новый дом, его площадь 650 кв. м. Он создан "в сочетании стилей модерн и ар-деко".

"Предлагаем купить элегантный дом… Дизайн данного дома отличает неповторимый индивидуальный облик, все архитектурные элементы были разработаны специально для этого интерьера. Каждая деталь в доме подчеркивает особый статус и благополучие его владельцев", - пишут владельцы.

Также в объявлении указано, что главное место в доме - это "чудесная гостиная, что подчеркивается как продуманной планировкой, так и наполнением эксклюзивной мебелью и предметами декора". Гостиная якобы "позволяет устраивать не только скромные семейные праздники, но и приемы гостей".

В доме 5 спальных комнат, два кабинета, две гостиных, четыре санузла, две гардеробные комнаты, хозяйственная комната, сауна, просторная терраса на улице, гараж с бильярдной, дом охраны, летняя галерея для отдыха, спортивная площадка с газоном для футбола и волейбола.

Площадь участка - 30 соток.

"При всей своей возвышенности и пышности, дизайн дома получился уютным и теплым", - уверяют владельцы.

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