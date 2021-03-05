Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко (ныне первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке - Ред.) опроверг существование нескольких штаммов коронавируса на планете.

По его мнению нет никаких британских или южно-африканских штаммов, штамм у коронавируса "один и тот же".

Об этом передает Телеграм-канал РИА Новости.

"Новый штамм будет тогда, когда в следующий раз где-нибудь в Китае или в другом конце Юго-Восточной Азии коронавирус перейдет с животных на человека, вот это будет новый штамм", - заявил врач.

По словам Онищенко, сейчас называют новыми штаммами подтипы Covid-19. А распространяющиеся подтипы - это тот же самый штамм коронавируса, который мутирует и приобретает новые свойства, пояснил Онищенко.

Ранее "Страна" сообщала, что какие штаммы коронавируса обнаружили в Украине. Полный список мутаций.