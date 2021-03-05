Крупные социальные платформы осторожно пересматривают свою политику по отношению к экс-президенту США Дональду Трампу, который может принять участие в выборах-2024.

Так генеральный директор компании YouTube Сьюзан Войчицки заявила, что Дональду Трампу вернут его аккаунт-канал при определенном условии.

"Мы отменим решение о приостановке работы канала Дональда Трампа, когда будем видеть, что риск насилия снизился", - заявила она, как передает CNN.

Напомним, что YouTube, Twitter и некоторые другие американские интернет-платформы заблокировали аккаунты Трампа после штурма Капитолия 6 января 2021 года. Решение было обосновано тем, что Трамп, по мнению руководителей соцсетей, косвенно призывал сторонников к актам насилия.

Это решение вызвало знаковые споры и причем не только в США. Даже некоторые критики Трампа признавали, что ситуация, когда частная компания, сама решает, кому предоставлять слово, а кому - нет, ненормальная. Сам Трамп еще до серии блокировок в соцсетях указывал на то, что их деятельность в США никем и ничем практически не регулируется.

Так же мы рассказывали, что Трамп объяснил, почему не собирается восстанавливать Twitter-страницу после удаления.