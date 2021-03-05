В среду вечером, 3 марта, в Бельгии произошла ужасная трагедия, жертвой которой стал гражданин Украины. Здесь, в поселке Дудзеле (муниципалитет Брюгге - Ред.) грузовой поезд на полном ходу протаранил фуру, которая выехала на рельсы.

Водитель грузовика, 55-летний гражданин Украины погиб на месте. Трагедия так же привела к огромным убыткам: железнодорожные пути оказались завалены вагонами. Линии электропередачи и мачты также были сильно повреждены на протяжении нескольких десятков метров.

Об этом передает местное издание Nieuwsblad.

"Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются", - сказал управляющий компании "Инфрабель", которая обслуживает железную дорогу.

Службы экстренной помощи прибыли на место ЧП в массовом порядке. Поначалу также опасались опасных веществ в вагонах грузового поезда, а это означало, что пожарная команда тоже должна была вмешаться в ликвидацию последствий аварии. Машиниста поезда удалось оперативно освободить из полусмятой кабины.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства, как могла произойти авария.

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