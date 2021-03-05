Морское управление Дании (DMA) обновило уведомление для мореплавателей, которое касается строительства магистрального газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне королевства. Согласно свежим данным, прокладка трубопровода затягивается до сентября.

Уведомление DMA появилось на сайте управления 4 марта.

Предупреждение касается района к югу и юго-западу от острова Борнхольм, где идет строительство магистрали. Новый документ предполагает установку защитных зон вдоль трассы недостроенного участка "Северного потока - 2" в водах Дании для прокладки двух ниток газопровода до конца сентября 2021 года.

По сравнению с предыдущим уведомлением, действовавшим до конца апреля 2021 года, срок продлен на пять месяцев.

Также расширен список участвующих в укладке судов. К трубоукладочной барже "Фортуна" и помогающим ей судам обеспечения морских платформ "Балтийский исследователь" и многофункциональному спасательному судну "Мурман" добавлено краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский".

Кроме того, в уведомлении упоминается возможность участия в строительстве вспомогательных судов, которые поименно не называются.

Как сказал зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов, сейчас не нужно заострять внимание на сроках завершения строительства и запуска проекта. По его словам, важен запуск самого проекта. Сроки же зависят от многих факторов, включая погодные условия.

Как писала "Страна", зимой сообщалось о завершении проекта к июню.

А 4 марта в Германии заявили о готовности "Северного потока - 2" на 98%.