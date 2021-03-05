70-летний Виктор Мохов, более известный как скопинский маньяк, освободившийся в России после 17 лет заключения за похищение и изнасилования двух несоверешеннолетних, не вернулся домой в назначенный срок.

До 4 марта он должен был явиться в свой дом на Октябрьской улице города Скопина Рязанской области.

Об этом сообщает РИА Новости.

В УМВД по Рязанской области заявили, что в соответствии с выданным в исправительном учреждении предписанием Мохов должен был приехать к месту жительства не позднее 4 марта и встать на учет в органах внутренних дел в течение трех рабочих дней. За нарушение предписания ему грозит ответственность - от административной до уголовной в случае его повторения.

Однако до конца дня 4 марта Мохов в своем доме так и не появился. Все это время возле здания дежурили сотрудники полиции.



Мохов покинул исправительную колонию 3 марта. По иску администрации исправительной колонии №4, где он отбывал наказание, в его отношении установлен надзор на шесть лет по месту жительства. Мохов заявлял суду в минувшем сентябре, что намерен вернуться в родной Скопин. Следующие шесть лет ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он должен будет дважды в месяц отмечаться в местной полиции.



Некоторые российские СМИ предположили, что Мохову сами же правоохранители предписали жить не в его скопинском доме или что после освобождения маньяк направился в Москву для участия в ток-шоу.

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