В Турции рухнул вертолет, погиб генерал сухопутных войск Эрбаш и еще 10 человек
В Турции разбился военный вертолет, на борту которого находился командующий восьмым корпусом сухопутных войск Турции генерал Осман Эрбаш.
Он принимал участие в испытании ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2.
Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на владельца компании, производящей беспилотники, Сельчука Байрактара.
В частности, предприниматель рассказал, что дружил с Эрбашем более десяти лет. Вместе они занимались разработками по боевому применению БПЛА.
Помимо этого, в Турции Эрбаша считали одним из авторов стратегии, которая помогла Азербайджану и турецким военным советникам добиться успеха в конфликте в Нагорном Карабахе.
По данным Министерства национальной обороны страны, вертолет вылетел из турецкого города Бингёль в 13:55 по местному времени. В 14:25 связь с ним была утеряна. Позже было установлено, что вертолет потерпел крушение в соседней провинции Битлис. Помимо Эрбаша погибли еще восемь человек, четверо ранены.
Чуть позже в Минобороны Турции уточнили, что в трагедии погибли 11 человек.
Скриншот: t.me/wargonzo
Ранее "Страна" сообщала, что в Польше разбился вертолет, в ходе крушения два человека погибли, еще двое тяжело ранены.
Также напомним, что минобороны России опровергло гибель в Сирии вертолетного экипажа.