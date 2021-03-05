В Турции разбился военный вертолет, на борту которого находился командующий восьмым корпусом сухопутных войск Турции генерал Осман Эрбаш.

Он принимал участие в испытании ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2.

Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на владельца компании, производящей беспилотники, Сельчука Байрактара.

В частности, предприниматель рассказал, что дружил с Эрбашем более десяти лет. Вместе они занимались разработками по боевому применению БПЛА.

Помимо этого, в Турции Эрбаша считали одним из авторов стратегии, которая помогла Азербайджану и турецким военным советникам добиться успеха в конфликте в Нагорном Карабахе.

По данным Министерства национальной обороны страны, вертолет вылетел из турецкого города Бингёль в 13:55 по местному времени. В 14:25 связь с ним была утеряна. Позже было установлено, что вертолет потерпел крушение в соседней провинции Битлис. Помимо Эрбаша погибли еще восемь человек, четверо ранены.

Чуть позже в Минобороны Турции уточнили, что в трагедии погибли 11 человек.

Скриншот: t.me/wargonzo

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше разбился вертолет, в ходе крушения два человека погибли, еще двое тяжело ранены.

Также напомним, что минобороны России опровергло гибель в Сирии вертолетного экипажа.