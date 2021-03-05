В образцах грунта с астероида 25143 Итокава, доставленных японским зондом "Хаябуса", ученые нашли следы воды и внеземных органических веществ.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Органическое вещество представлено нанокристаллическим графитом и полициклическими ароматическими углеводородами с высокими соотношениями дейтерия к водороду и азота-15 к азоту-14. Такой химический состав исключает возможность попадания вещества на астероид в результате выстрела, совершенного зондом для забора материала, и подтверждает его внеземное происхождение.

Открытие также указывает на то, что Итокава сформировался в поясе астероидов из груды перемешавшихся космических обломков более крупного астероида. Грунт с него включает водяной лед с относительно низким содержанием дейтерия, что характерно для космических тел из внутренней части Солнечной системы (в нее входят планеты земной группы и сам пояс астероидов).

Это означает, что на ранней стадии существования астероид подвергся химическим метаморфозам и дегидратации силикатов, что привело к появлению графита. В результате катастрофического процесса (столкновения с другим космическим телом) силикаты разрушились, что завершило метаморфическую стадию эволюции Итокавы. От углеродистого хондрита астероид получил экзогенную воду и примитивные органические вещества, сложные химические взаимодействия на небесном теле продолжились.

Итокава - околоземный астероид, чья орбита пересекает орбиты Марса и Земли. Его масса составляет около 35 миллионов тонн, а максимальный диаметр немного превышает полкилометра. 20 ноября 2005 года на астероид высадился японский космический аппарат "Хаябуса", который затем доставил образцы грунта астероида на Землю.

Ранее "Страна" рассказывала, что миссия NASA "Осирис-РЕКС" по сбору образцов астероидов обнаружила следы воды на астероиде Бенну.

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