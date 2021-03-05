Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине среди наиболее отнесенных к "красной" зоне карантина в данный момент оказались три области.

Об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Право на власть".

В частности, ближайшей является Закарпатская область, поскольку там самый большой показатель по загруженности кислородных коек.

"Что у нас вызывает еще беспокойства, особенно по уровню госпитализации, - это Винницкая область, Николаевская область, Львовская область, она там по другому показателю. По загруженности коек с кислородом наибольший показатель в Закарпатской области - 65%", - говорит глава Минздрава.

Он также рассказал, что в настоящее время есть три области в стране, которые отнесены к красному уровня эпиднебезопасности, где действуют жесткие карантинные ограничения, которые были во время посленовогоднего жесткого карантина.

Помимо этого, Степанов планирует отправит туда кого-то из заместителей на инспекцию, поскольку "мы видим по динамике, что она (Закарпатская область - Ред.) ближе ко всему, чтобы зайти в красный уровень эпиднебезопасности".

Ранее "Страна" сообщала, что Киевская область оказалась в шаге от попадания в "красную" зону. В данный момент там начал действовать "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности.

Также напомним, что Житомирская область с 3 марта внесена в "красную" зону карантина. Такое решение было принято в связи с увеличением новых случаев коронавируса в регионе.