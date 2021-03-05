В четверг, 4 марта, вступил в силу Закон № 1212-IX "О внесении изменений в статью 471 Закона Украины "О занятости населения" по оказанию помощи по частичной безработице на период карантина и/или чрезвычайной ситуации, установленных Кабинетом Министров Украины".

Пособие по частичной безработице, которое сейчас предоставляется из-за эпидемии Covid-19, будут предоставлять на период карантина, установленного Кабинетом Министров для предотвращения распространения всех особо опасных инфекционных болезней, а также в случае чрезвычайных ситуаций.

Отметим, что соответствующий закон Верховная Рада приняла 4 февраля.

Согласно принятому закону, работодатель или ФЛП, который является застрахованным лицом, может обратиться за получением пособия по частичной безработице на период карантина и/или чрезвычайной ситуации в течение 90 календарных дней со дня приостановления (сокращения) производства.

К тому же, период выплаты пособия по частичной безработице на период карантина и/или чрезвычайной ситуации не учитывается при рассмотрении обращений о следующем получении пособия по частичной безработице на период карантина по причинам производственного характера.

Финансирование таких выплат осуществляется в пределах средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Кабмин получает право определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, его размер, срок предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такого помощи.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин выделил более полутора миллиардов гривен на пособия по безработице и другие выплаты.

Также напомним, что максимально возможный размер пособия по безработице стал выше 9000 гривен.