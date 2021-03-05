С 1 марта 2021 года в Украине повысилась стоимость услуг государственного предприятия "Национальные информационные системы" по регистрации подписывателей в автоматизированной системе квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг (ГП "Дия").

Об этом сообщается на официальном сайте госпредприятия "Национальные информационные системы".

Цены на квалифицированные электронные доверительные услуги (КЭДП) и обслуживание данных теперь следующие:

регистрация подписывателя (то есть владельца личного ключа) для получения КЭДП с обслуживанием данных в течение в одного года - 696 грн. (цена включает НДС) для всех категорий пользователей;

регистрация подписывателя для получения КЭДП с обслуживанием данных в течение двух лет - 1392 грн. (с НДС) для всех категорий пользователей.

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