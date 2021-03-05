В Италии выборы в органы местной власти переносятся с весны на осень из-за текущей эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства газета "Repubblica".

В частности, выборы в южной области Калабрия (после смерти губернатора) и множестве городов, включая Рим, Милан и Неаполь переносятся с весны на осень. Решение о переносе всех голосований, которые должны были состояться с 15 апреля по 15 июня, на период с 15 сентября по 15 октября было принято на заседании Совмина.

"Данное решение принято с учетом текущей эпидемиологической ситуации и связано с необходимостью не допускать больших собраний, а также обеспечить все процедуры в условиях безопасности для здоровья граждан", - сообщили после заседания.

Также там добавили, что выборы в Калабрии были намечены на 11 апреля. В мае-июне выборы в местную администрацию должны состояться в более чем 1,2 тыс. городов. До 20 млн итальянцев примут участие в голосовании.

Специалисты считают, что опасность представляет не столько сам процесс голосования, сколько предшествующая ему предвыборная кампания кандидатов. Как правило, МВД, выполняющее функции избиркома, определяет единую дату голосования на местных выборах. Она будет обнародована отдельно. Ранее газета называла 10-11 октября.

Ранее "Страна" сообщала, что правительство Италии ужесточило коронавирусные ограничения в Милане и Турине.

Также напомним, что Италия запретила перемещения между регионами, чтобы остановить новые штаммы коронавируса.