Сегодня, 4 марта, в связи с Всемирным днем борьбы с ожирением в Минздраве напомнили, что избыточный вес и ожирение может приводить к сокращению продолжительности жизни и является фактором риска ряда хронических заболеваний.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В частности, среди возможных заболеваний, к которым приводит ожирение, может проявится сердечно-сосудистые, диабет, не менее 12 видов рака, заболевания печени и органов дыхания, может влиять на психическое здоровье. А также избыточный вес может ухудшить течение Covid-19.

"В Украине только две пятых населения в Украине имели нормальный вес, а почти три пятых имели избыточный и ожирение, согласно данным Исследования STEPS в 2019 году. Как показатели лишнего веса, так и ожирения резко увеличивались с возрастом, а ожирение более распространено среди женщин", - рассказали в ЦОЗ.

Также там отметили, что выяснить, нормальная ли нормальная у вас масса тела можно определить с помощью унифицированного показателя - индекса массы тела. Это можно сделать и онлайн.

Кроме того, окружность талии - второй важный объективный показатель, который дополняет ИМТ и также отражает риск возникновения опасных заболеваний.

В Минздраве говорят, что избыточный вес и ожирение, так же как и связанные с ними неинфекционные заболевания, в значительной мере можно предотвратить. Для этого нужно:

уменьшите потребление калорий и контролируйте порции: отслеживайте количество потребляемой пищи и ее калорийность, старайтесь заменить калорийную пищу овощами и несладкими фруктами, следуйте здорового питания;

будьте активными: ведите дневник физической активности, чтобы понимать, достаточно ли вы двигаетесь ежедневно;

узнайте свой индекс массы тела. Это может помочь вам понять, здоровая у вас вес и или вам нужно похудеть.

обратитесь если вам не удается самостоятельно похудеть, поговорите со своим врачом.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за пандемии коронавируса жителям планеты Земля грозят массовые голод и ожирение.

Также напомним, как употребление молочных продуктов снижает риск диабета и ожирения.