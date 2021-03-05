Верховная Рада на заседании 4 марта в первом чтении одобрила законопроект, направленный на выполнение решений Европейского суда по правам человека относительно возможности досрочно освобождать осужденных на пожизненное заключение.

Об этом свидетельствует карточка проекта на сайте парламента.

За проект №4048 с названием "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о выполнении решений Европейского суда по правам человека" проголосовали 305 нардепов.

Согласно пояснительной записке, сейчас нормы Уголовного кодекса не предусматривают применение условно-досрочного освобождения к осужденным к пожизненному лишению свободы.

"Это было констатировано Европейским судом в решении "Петухов против Украины (№2)" (заявление №41216/13), которое получило статус окончательного 9 сентября 2019 года как нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с непредоставлением заявителю надлежащей медицинской помощи во время содержания под стражей, а также в связи с тем, что наказание заявителя в виде пожизненного лишения воли не подлежало сокращению", - сказано в записке.

Для исполнения этого решения предлагается внести изменения в статью 154 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК), которыми предусматривается, что осужденные к пожизненному лишению свободы составляют личный план реинтеграции в общество и добавляют его к представлению о возможности замены неотбытой части наказания более мягким или условно-досрочного освобождения.

Также проект предлагает внести изменения в 151-ю статью УИК, которая предусматривает, что осужденный к пожизненному лишению свободы может подать ходатайство о помиловании после отбытия не менее десяти лет наказания.

Кроме того, во исполнение решения ЕСПЧ по делам "Василий Иващенко против Украины" и "Найден против Украины" (получили статус окончательных в 2011 и 2012 годах), которыми констатированы ограничения предоставления документов по уголовному производству, предлагается дополнить часть первую статьи 8 УИК положением, закрепляющим право осужденных обращаться в суд через администрацию учреждения исполнения наказаний с заявлениями о предоставлении электронных копий материалов уголовного производства и приобщенных документов.

Для исполнения решения ЕСПЧ по делу "Вениамин Тимошенко и другие против Украины" относительно права на забастовку предлагается внести изменения в статью 18 закона Украины "О транспорте", которыми определяется, что забастовка на предприятиях транспорта применяется в соответствии с законодательством о порядке разрешения коллективных трудовых споров.

В статье 24 закона "О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)" авторы предлагают определить, что в случае введения чрезвычайного положения может быть запрещено проведение забастовок. В условиях военного положения проведения забастовок тоже запрещается.

Депутаты также одобрили в первом чтении 313 голосами связанный законопроект №4049 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно исполнения решений Европейского суда по правам человека".

Ранее "Страна" сообщала, что Рада провалила голосование за законы о легализации игорного бизнеса.

Также депутаты отказались поддерживать легализацию короткоствольного оружия.