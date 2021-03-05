Сегодня, 4 марта, пять украинских медиков и пять известных украинцев, которые согласились популяризировать вакцинацию против коронавируса, получили прививки от Covid-19 в прямом эфире программы "Право на владу" телеканала "1+1".

В онлайн-вакцинации прямо в студии приняли участие:

Екатерина Булавинова, врач-инфекционистка, експертка ЮНИСЕФ; Руслана Лыжичко, певица; Наталья Мосейчук, телеведущая; Александр Педан, телеведущий, автор волонтерского проекта "Джуниор вэд"; Сергей Конюшок, двукратный чемпион мира по стронгмену; Сергей Дубров, президент ассоциации анестезиологов Украины; Елена Михно, врач; Виталий Соколов, врач; Екатерина Геля, врач; Богдан Мельник, врач.

"Тут не о чем спорить, просто надо делать прививку. Это вопрос нашей жизни и безопасности. Я это сделала по двум причинам. Это моя ответственность перед семьей. Я дала себе установку не заболеть и сделала это", - говорит певица Руслана.

Второй причиной для вакцинации певица назвала желание вернуться к концертной жизни. По ее словам, чем больше людей сделают прививки, тем быстрее украинцы перестанут бояться эпидемии. Руслана пообещала 28 дней сообщать в соцсетях о своем самочувствии после вакцинации.

Отметим, что вторую дозу индийской вакцины Covishield они должны получить через 28 дней.

Ранее "Страна" сообщала, что глава Минздрава Степанов публично вакцинировался от коронавируса индийским CoviShield.

Вслед за ним президент Украины Зеленский также вакцинировался от коронавируса индийским "Ковишилдом".