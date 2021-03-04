Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии опубликовало предупреждение в связи с сильным землетрясением в Тихом океане, случившимся 4 марта недалеко от островного государства. Ведомство призвало жителей прибрежных районов эвакуироваться на возвышенные места из-за угрозы цунами.

Сообщение об эвакуации появилось на сайте управления.

По данным ведомства, первые волны могут достичь Новой Зеландии в районах вокруг мыса Лоттин на Северном острове. Первая волна может быть не самой большой. Активность цунами будет продолжаться в течение нескольких часов.

Жителям всех прибрежных районов Новой Зеландии следует:

слушать радио или телевизор, чтобы узнавать новости, либо следить за обновлениями на сайте управления;

слушать приказы местных властей гражданской обороны и следовать всем инструкциям относительно эвакуации;

держаться подальше от любой воды, включая реки;

держаться подальше от пляжей и прибрежных зон.

Прибрежное затопление ожидается на западном и восточном побережьях Северного острова. Их обитателям рекомендуется немедленно переместиться на ближайшую возвышенность или как можно дальше вглубь острова.

Другим регионам страны пока ничего не угрожает.

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