В Греции два дня подряд фиксируют землетрясение в одном и том же регионе. Сегодня, 4 марта, произошло землетрясение магнитудой 6,0.

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

В пресс-центре отметили, что эпицентр стихии находился в 29 км к северо-западу от города Лариса с населением около 144 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 2 км.

В данный момент информация о пострадавших и возможных разрушениях не поступала.

Вчера, 3 марта, в том же регионе Греции было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9 - 6. Оно ощущалось в Ларисе и окрестностях, а также во многих других районах страны - от Афин до Салоник. После сильного толчка последовали афтершоки.

Скриншот: gcsk.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня у берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение магнитудой больше 8,0.

Также напомним, что от мощнейшего за 10 лет землетрясения в Японии пострадало уже больше 50 человек.