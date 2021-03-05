Третья волна эпидемии и работающий "Буковель"

Украине грозит третья волна эпидемии коронавируса, а с нею – и третий локдаун. С таким апокалиптическим обращением к гражданам вчера выступил премьер Денис Шмыгаль. Многие увидели в речи премьера своеобразный пиар индийской вакцины, однако, увы, все не так просто.

Ситуация с коронавирусом действительно ухудшается по всей стране. В эпицентре по-прежнему три "красных" региона – Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области, однако очевидно, что никакие местные карантины не смогут удержать ситуацию под контролем. Украина – не Китай, где могли отрезать от всего мира миллионный город. У нас на такое не способны. Да и не хотят.

Это нежелание по-настоящему бороться с эпидемией продемонстрировал тот же премьер. Когда корреспондент "Страны" задал ему вопрос о том, почему до сих пор работает горнолыжный курорт "Буковель" (признанный рассадником коронавируса в самом проблемном регионе), Шмыгаль фактически признался в неспособности ликвидировать этот очаг: правительство не только не собирается отгородить регион от остальной страны, но даже не может (или не хочет) просто закрыть курорт.

В такой ситуации пугать страну локдауном не стоит: если он будет таким же, как в январе (или в Ивано-Франковской области сейчас), то ничего не изменится.

Энергетическая независимость: как добыть в Украине 30 млрд кубов газа?

Премьер вчера не только пугал граждан, но и раздавал обещания. Самое громкое из них – это обещание через три-четыре года перевести всю Украину на потребление газа внутренней добычи.

Если бы такое когда-то произошло, это было бы очень здорово. Поскольку только страны, которые потребляют исключительно собственный газ, могут безболезненно позволить себе иметь внутреннюю цену на него гораздо ниже рыночной мировой.

Проблема только в том, что обещание Шмыгаля нереально. На сегодняшний день в Украине добывается 17-18 млрд кубометров газа, в то время как потребление составляет около 30 миллиардов. И Украина – не Сибирь, где существует достаточно территорий, на которых геологоразведка еще не проводилась. Просто невозможно представить себе, где премьер собирается разрабатывать новые скважины, которые увеличат добычу газа более чем в полтора раза.

А ведь 30 миллиардов может оказаться недостаточно. Лет 15 назад, когда газ был еще дешевым, годовое потребление в Украине достигало 50 миллиардов – и не потому, что наши граждане были намного расточительнее, а потому, что на дешевом газе работала промышленность, которая сейчас, в лучшем случае, перешла на другие виды топлива, в худшем – умерла. Если бы сейчас вдруг вернулся дешевый газ, то целые отрасли промышленности получили бы шанс возродиться, а значит – потребление возросло бы минимум до 40 млрд кубов.

Однако, как уже сказано, все это – несбыточные мечты. Украина не только никогда не выйдет на добычу в 30 миллиардов, но даже вряд ли вернется на пиковые показатели десятилетней давности. Тогда мы добывали 22 миллиарда, но из них четыре давал "Черноморнефтегаз", оставшийся в Крыму.

Почему же Шмыгаль дает такие обещания? Все, как обычно: через четыре года в Украине будет не только другой премьер, но и другой президент. А потому на подобный срок можно обещать что угодно.

Украинско-словацкий скандал: почему Киев возмутился шуткой о Закарпатье

Вчера завершился двухдневный скандал между Украиной и Словакией, спровоцированный неудачной шуткой словацкого премьера Игоря Матовича.

Шутка состояла в том, что словак, отвечая на вопрос, что он пообещал России в обмен на закупку его правительством вакцины "Спутник V", ответил: "Закарпатскую Украину". Сразу после своего ответа Матович уточнил, что это шутка, но скандал все равно разгорелся.

С точки зрения международной дипломатии юмор действительно был неудачным. И это тот нечастый случай, когда возмущение украинского МИДа действительно было правомерным. Поэтому вполне логично, что вчера словацкий премьер извинился и этим закрыл тему.

Однако причины, вызвавшие скандал, все равно остались. В Словакии такой причиной стал факт закупки российской вакцины, возмутивший местных прозападных политиков. В Украине – тот факт, что Закарпатье действительно является проблемным регионом. Правда, не из-за словаков, а из-за венгров.

Но в существовании этой причины украинская власть должна винить не соседей, а только себя. Ведь если вспомнить ситуацию 10-летней давности, то реальной угрозы сепаратизма не существовало ни в одном регионе Украины. Самой серьезной считалась не афишировавшаяся опасность крымскотатарского сепаратизма, но и это выглядело проблемой не ближайших 10-20 лет.

И в том, что сепаратизм вдруг стал угрозой одновременно на западе, востоке и юге страны, виновата политика властей, которая с 2014 года направлена на построение моноэтнического государства с националистической идеологией. Именно угроза государственного шовинизма разбудила сепаратизм окраин и привела к нынешней ситуации. Исправить ее можно, только лишь исправив политический курс. Однако у Зеленского политической воли на это не хватило, поэтому риски сепаратизма сохраняются, и шутки о Закарпатье кажутся болезненными.

Выполнение "Минска-2" – единственный шанс на президентство?

Нужно ли выполнять Минские соглашения? Ответ на этот вопрос дало исследования центра "Социальный мониторинг", проведенное в конце февраля. Согласно этому опросу, 45% украинцев считают, что "Минск-2" соответствует интересам Украины, в то время как противоположной точки зрения придерживаются 28%.

При этом следует отметить, что количество граждан, занимающих обе позиции, существенно не меняется: число сторонников Минских соглашений в течение последнего года колеблется от 45 до 50%, противников – от 25 до 28%.

Что означают эти цифры? Прежде всего, то, что президентские выборы в Украине невозможно выиграть, не поддерживая "Минск-2". И что весной 2019 года все эти 45-50% сторонников Минских соглашений голосовали за Владимира Зеленского. Что касается остальных 23-28% Зе-избирателей – это те самые неопределившиеся, которые не знают, "Минск-2" – это хорошо или плохо.

Поэтому, если бы Зеленский ставил перед собой целью сохранение собственного электората, он должен был выполнять Минские соглашения, несмотря ни на какое сопротивление. Потому что это сопротивление исходит от тех 24%, которые голосовали за Порошенко.

Но вместо этого Зеленский от своего электората ушел и начал борьбу с Порошенко за его избирателя. А значит и шансы президента на второй срок становятся предельно призрачными. Если, конечно, Зе вдруг не решит снова поменять свой курс. Во что верится с большим трудом.

Прощай, оружие: Рада против легализации

Верховная Рада вчера провела знаковые голосования, рассмотрев два законопроекта о разрешении продажи и владения огнестрельного оружия для всего населения. Максимальный результат при рассмотрении вопроса в парламенте оказался равен 88 голосам (из которых 84 – "слуги народа").

И это, скорее всего, отражает те пропорции сторонников и противников легализации оружия, которые имеются в украинском обществе. К введению в оборот "огнестрелов" наше общество сегодня тотально не готово, и не исключено, что не будет готово никогда.

Именно по этой причине против легализации оружия оказались не только половина "слуг", но и "ОП-ЗЖ", "Евросолидарность" и "Батькивщина". Что касается "Голоса", то он не против "огнестрелов", он был против конкретного законопроекта, а потому проголосовал за другой, еще менее популярный (74 голоса "за").

И эта позиция "соросят" выглядит немного странно, поскольку в Штатах сторонниками ограничения свободной продажи оружия являются демократы во главе с президентом – то есть фактические спонсоры украинских грантоедов. В то время как противоположную точку зрения отстаивают, прежде всего, сторонники Дональда Трампа.

Что касается Европы, она в вопросе оружия большей частью настолько же скептична, как и Украина. Поэтому в данном случае большинство украинского общества поддерживает общемировой тренд, в то время как "прогрессивное меньшинство" оказалось в одной упряжке с американскими консерваторами.