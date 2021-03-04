Совет судей Украины обратился к правоохранительным органам и властям по поводу угроз, которые поступают в адрес делегатов XVIII съезд судей Украины.

Обращение опубликовано 4 марта в Фейсбуке после того как стало известно, что судьи переносят место своего съезда из-за намеченного на Майдане митинга сторонников Стерненко.

В Совете рассказали, что некоторые общественные организации, которые "позиционируют себя борцами с коррупцией в государстве в целом и судейской среде в частности", призвали сорвать проведение съезда и блокировать его работу, включая применение физического насилия против участников.

"Мы не можем согласиться с тем, чтобы демократические ценности, за которые отдали свою жизнь герои революции достоинства, были изуродованы радикально настроенными силами, которые угрожают забросать коктейлями Молотова делегатов съезда судей Украины. Потому, призывая к блокированию проведения съезда судей Украины, общественные организации сознательно подвергают лишению права на суд миллионы граждан, ожидающих справедливых и законных решений по своим делам", - заявили в Совете.

По мнению судей, заказчики дестабилизации заинтересованы в реализации наихудшего сценария, итогом которого должна стать ликвидация независимости судей и полная остановка правосудия.

"Мы не можем этого допустить, как и не можем допустить того, чтобы отдельные силы использовали память погибших в довольно сомнительных целях", - говорится в записи.

Поэтому совет судей призвал представителей государственной власти высшего уровня приложить максимум усилий для обеспечения безопасности проведения XVIII очередного съезда судей Украины.

"Также мы обращаемся к международным партнерам и представителям дипломатических учреждений, работающих в Украине, обратить внимание на искусственное обострение ситуации вокруг судебной власти в государстве и на своем уровне предотвратить обострение общественных настроений", - призвали участники совета.

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