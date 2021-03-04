В США экологам удалось выяснить, что резкое снижение в численности и видового разнообразия бабочек в западных регионах Соединенных Штатов в последние четыре десятилетия преимущественно связано с ростом температур воздуха во время осени.

Об этом сообщает пресс-служба университета штата Невада со ссылкой на статью в журнале Science.

"То, что численность бабочек быстро снижается не только в окрестностях городов, но и в нетронутых уголках природы на западе США, в очередной раз говорит о том, что мы не можем считать, что существованию насекомых ничто не угрожает там, где нет человека. Глобальное потепление одинаково сильно влияет на все географические регионы", - заявил профессор университета штата Невада в Рено (США) Мэтт Фористер.

В частности, наблюдения последних лет показывают, что численность домашних и диких пчел на всех обитаемых континентах, а также многих других насекомых, в том числе и бабочек, начала стремительно падать. За последние шесть лет популяции диких пчел сократились более чем на треть, а численность их домашних сородичей только в Северной Америке уменьшилась более чем вдвое.

Ученые считают, что схожие проблемы поразили и бабочек. По прогнозам экологов, численность многих европейских чешуекрылых, в том числе капустниц, репниц и брюквенниц, может сократиться до нуля в Великобритании и некоторых других регионах Европы к 2050 году. Причиной их исчезновения служит как деятельность человека, так и изменения в работе экосистем, связанные с глобальным потеплением.

Также ученые изучили то, как протекает этот процесс на западе США, а также раскрыли возможные причины исчезновения чешуекрылых насекомых, проанализировав данные, которые собирали профессиональные биологи и две организации любителей бабочек на протяжении последних 40 лет.

В ходе проекта его участники проследили за тем, как менялась численность и видовое разнообразие свыше 450 видов бабочек, обитающих на территории 11 штатов на западе США. Ученые выяснили скорость роста или сокращения популяций этих насекомых и сопоставили их с тем, как изменились экологические и климатические условия в тех регионах, где живут эти бабочки.

Стало известно, что популяции фактически всех видов чешуекрылых насекомых стабильно уменьшались на протяжении последних нескольких десятилетий, в некоторых случаях сократившись на 20% и более за все время наблюдений. В большинстве случаев, главной причиной их исчезновения служили различные климатические факторы, а не пестициды или другие проявления человеческой активности.

Сильнее всего на их исчезновение повлиял осенний климат. Любые повышения температуры в этот сезон года вели к резким снижениям в численности фактически всех видов чешуекрылых насекомых. Точные причины этого пока неизвестны, однако ученые предполагают, что теплые осени могут лишать насекомых доступа к воде или повышать активность их естественных врагов.

Ученые надеются, что дальнейшие наблюдения помогут им раскрыть механизм действия глобального потепления на их популяции и понять, как можно спасти их от полного вымирания уже в ближайшие десятилетия.

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