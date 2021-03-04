Анжела Еременко, занимавшая должность советницы председателя Центральной избирательной комиссии, после публикации в соцсети истории о поломке своего вибратора уволилась.

В Фейсбуке она написала длинный пост, в котором объяснила мотивы своего поступка.

По словам девушки, после поста на нее посыпались оскорбления: пользователи соцсети называли ее шлюхой и извращенкой.

"Мне 30 лет, у меня есть ребенок, я 6 лет веду этот блог, в моей книге (недавно вышедшая работа Еременко под названием "Imago " - Ред.) примерно 25 страниц посвящены теме секса и вопросу, почему наше общество женщину, которая открыто говорит о своих желаниях, называет шлюхой. Я написала зарисовку о поломанном вибраторе, и теперь у меня есть сотня комментариев о том, какое я днище, потому что я это написала, работая в ЦИК", - описала ситуацию автор поста.

По словам Еременко, люди считают, что она не может говорить о сексе, не может поднимать острые темы, "потому что портрет госслужащего должен быть совсем иным".

Затем она рассказала, что в ЦИК пришла больше года назад на позицию помощника главы просто "потому, что позиции коммуникационщика нет, в принципе, на официальных просторах нашей страны". И она поступила на работу "с миссией изменить коммуникацию государственного органа и построить сильную команду", что было непросто в условиях отсутствия подобных должностей.

Еременко перечислила свои достижения в ЦИК: там она построила команду и изменила язык государственной коммуникации.

"Просто зайдите на страницы Фб или Инстаграм ЦИК и сравните их с другими государственными органами. Здесь мне добавить нечего", - посоветовала женщина.

Однако, по ее мнению, реальность пока такова, что госслужба не нуждается в новых людях.

"Не потому, что она не принимает на работу людей с розовыми волосами или потому, что они в прошлом рисовали фаллосы на личной выставке картин. Нет, само общество в своей большей части не готово к тому, что человек имеет право быть собой, даже если он работает на государство. Особенно если это так... Я уволилась из ЦИК. Во-первых, потому что быть открытой и шутить над тем, что я хочу - для меня важнее любой должности, поэтому еще в понедельник я написала заявление. Во-вторых, потому что та команда коммуникации, которую удалось построить, должна продолжить свое дело, не подвергаясь рискам новых вбросов и атак, а через меня это делать очень легко", - объяснила Еременко.

Она завершила пост сообщением, что ей мне прислали новый вибратор.

"А всем, кому печет чувство стыда, скажу, что сублимация в комментариях лишь усугубляет ситуацию. Лучше займитесь сексом, это правда полезнее для здоровья. И не важно, это секс с собой или вашим партнером!" - порекомендовала женщина.

"Страна" ранее писала о посте Еременко о вибраторе, вызвавший такой резонанс.