Представители Чернобыльского заповедника рассказали, как провели зимние месяцы звери, проживающие на территории зоны отчуждения.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского заповедника на своей странице в Facebook.

"Просто зимовали. Снега. Морозы. Травоядные коровы, лошади, олени вынуждены были добывать пищу из-под снега. Но если лошади и олени способны разгребать снег копытами, то коровы и быки не могут стоять на трех ногах, а потому разгребают снег мордой, а это не очень удобно. Вот лоси, с длинными ногами и рационом с гиллячкового корма, чувствовали себя очень комфортно", - рассказали в пресс-центре.

В частности, проанализировав немало следов копытных на заповедной территории, ученые Чернобыльского заповедника пришли к выводу, что зимовка животных прошла удовлетворительно: ни олени, ни, особенно, дикие коровы с голоду не погибли.

В то же время специалисты не заметили и крайне обессиленных животных. Да, иногда они голодали, а количество выделенных экскрементов в сутки была меньше, чем обычно. Однако не только рядовые граждане, но и ученые часто допускают ошибку, когда утверждают, что численность какого-то вида ограничивается экстремальными погодными условиями зимовки или нехваткой в ​​этот период корма.

"Подобные проблемы часто запрограммированы в экологии вида. Именно для этого животные накапливают на зиму запасы жира, что позволяет им без особых проблем пережить сложную зиму. Это подтверждают результаты нынешней зимовки зверей в Заповеднике", - рассказали в заповеднике.

Эксперты добавили, что жир является не только защитой от холода, но и эффективным обогревателем тела, который способен при распаде выделять много тепла. В летнюю жару лишние килограммы диким животным вовсе не нужны. Те, кто вышел из зимовки с запасами жира, весной питаться меньше. Истощены, несколько худые животные, молодежь и беременные самки после снеготаяния будут, напротив, активно питаться, набирать вес.

Однако после морозов визуально хорошо видно, что жировые запасы у оленей и дикой крупного рогатого скота уменьшились. Немного худеньким выглядит и молодняк, хоть две мамки-коровы еще в начале зимы подкармливали телят молоком.

"Но впереди - весна, тепло, и копытные быстро восстановят свою форму", - убедили представители заповедника.

Ранее "Страна" сообщала, что в Чернобыльском заповеднике показали, как кормят животных зоны отчуждения в зимнее время.

Также напомним, что в Чернобыльском заповеднике объяснили, почему зима - вызов для животных зоны отчуждения.