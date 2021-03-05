В Чернобыльском заповеднике показали фото, как трудно пришлось животным зоны отчуждения бороться со снегом
Представители Чернобыльского заповедника рассказали, как провели зимние месяцы звери, проживающие на территории зоны отчуждения.
Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского заповедника на своей странице в Facebook.
"Просто зимовали. Снега. Морозы. Травоядные коровы, лошади, олени вынуждены были добывать пищу из-под снега. Но если лошади и олени способны разгребать снег копытами, то коровы и быки не могут стоять на трех ногах, а потому разгребают снег мордой, а это не очень удобно. Вот лоси, с длинными ногами и рационом с гиллячкового корма, чувствовали себя очень комфортно", - рассказали в пресс-центре.
В частности, проанализировав немало следов копытных на заповедной территории, ученые Чернобыльского заповедника пришли к выводу, что зимовка животных прошла удовлетворительно: ни олени, ни, особенно, дикие коровы с голоду не погибли.
В то же время специалисты не заметили и крайне обессиленных животных. Да, иногда они голодали, а количество выделенных экскрементов в сутки была меньше, чем обычно. Однако не только рядовые граждане, но и ученые часто допускают ошибку, когда утверждают, что численность какого-то вида ограничивается экстремальными погодными условиями зимовки или нехваткой в этот период корма.
"Подобные проблемы часто запрограммированы в экологии вида. Именно для этого животные накапливают на зиму запасы жира, что позволяет им без особых проблем пережить сложную зиму. Это подтверждают результаты нынешней зимовки зверей в Заповеднике", - рассказали в заповеднике.
Эксперты добавили, что жир является не только защитой от холода, но и эффективным обогревателем тела, который способен при распаде выделять много тепла. В летнюю жару лишние килограммы диким животным вовсе не нужны. Те, кто вышел из зимовки с запасами жира, весной питаться меньше. Истощены, несколько худые животные, молодежь и беременные самки после снеготаяния будут, напротив, активно питаться, набирать вес.
Однако после морозов визуально хорошо видно, что жировые запасы у оленей и дикой крупного рогатого скота уменьшились. Немного худеньким выглядит и молодняк, хоть две мамки-коровы еще в начале зимы подкармливали телят молоком.
"Но впереди - весна, тепло, и копытные быстро восстановят свою форму", - убедили представители заповедника.
Ранее "Страна" сообщала, что в Чернобыльском заповеднике показали, как кормят животных зоны отчуждения в зимнее время.
Также напомним, что в Чернобыльском заповеднике объяснили, почему зима - вызов для животных зоны отчуждения.