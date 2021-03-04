В связи с Всемирным днем дикой природы в Чернобыльском заповеднике в очередной раз напомнили, что стоит оберегать всех представителей дикой природы.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского заповедника на своей странице в Facebook.

В частности, есть те, кто требует особой заботы, среди них - "пантера северных лесов".

"Так образно иногда называют Рысь евразийскую Lynx lynx (Linnaeus, 1758), которая в последние десятилетия на территории зоны отчуждения чувствует себя вполне комфортно", - добавили представители заповедника.

В прошлом году Чернобыльский заповедник подключился к проекту "Спасем рысь", инициированным украинским представительством Всемирного фонда дикой природы.

В ходе чего был сделан важный шаг для разнопланового мониторинга жизни дикой кошки на территории зоны отчуждения до идентификации отдельных особей с помощью фотоловушек.

В пресс-центре рассказали, что представители WWF предоставили десять полных комплектов цифрового оборудования, а ученые заповедника установили их в определенных местах.

"Фотоловушки зафиксировали большой объем материала по географии проживания, поведения представителей местной фауны (конечно, на фотографии попадала не только рысь)", - добавили в пресс-центре.

Помимо этого, весь массив собранных с помощью фотоловушек данных еще анализируется специалистами. Однако уже сегодня можно утверждать, что на заповедной территории проживает 12-15 особей рыси евразийской.

Ранее "Страна" сообщала, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС назвали места, где живет настоящая рысь.

Также напомним, что в Чернобыльском заповеднике показали видео животных, что прячутся в зимнем лесу зоны отчуждения.