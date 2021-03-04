Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил о возобновлении роста новых заражений коронавирусом в Европе после шестинедельного спада.

О тревожной тенденции он сказал на брифинге 4 марта.

По данным ВОЗ, за последнюю неделю число случаев инфицирования коронавирусом выросло на 9%. Клюге заявил, что за этот период на континенте было зарегистрировано более миллиона новых случаев COVID-19.

"Это положило конец многообещающему шестинедельному снижению числа новых случаев, когда более чем на половине территорий региона наблюдается рост числа новых инфекций. Мы отмечаем его в Центральной и Восточной Европе. Новые случаи также растут в нескольких странах Западной Европы, где показатели и без того были высокими", - констатировал чиновник ВОЗ.

Клюге заявил, что "по прошествии года пандемии наши системы здравоохранения не должны быть в такой ситуации", и предупредил, что нужно вернуться к низким показателям.

По словам доктора Клюге, чтобы противостоять увеличению заболеваемости, странам необходимо:

проявлять повышенную бдительность в отношении более заразных вариантов вируса;

улучшить тестирование и отслеживание контактов;

больше внимания уделять профилактике и контролю других заболеваний;

принять меры по борьбе с "пандемической усталостью";

выходить из карантина постепенно;

ускоренно проводить вакцинацию.

Между тем европейские страны лидируют в мире по приросту новых заражений за сутки, уступая только США. Тройка лидеров антирейтинга по числу инфицирований за сутки выглядит так:

США - +38 521;

Франция - +25279;

Италия - +22 865.

Украина на девятом месте по приросту заражений среди стран мира.

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