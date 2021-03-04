После падения заражений коронавирусом с начала года, число новых больных в Европе резко выросло - ВОЗ
Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил о возобновлении роста новых заражений коронавирусом в Европе после шестинедельного спада.
О тревожной тенденции он сказал на брифинге 4 марта.
По данным ВОЗ, за последнюю неделю число случаев инфицирования коронавирусом выросло на 9%. Клюге заявил, что за этот период на континенте было зарегистрировано более миллиона новых случаев COVID-19.
"Это положило конец многообещающему шестинедельному снижению числа новых случаев, когда более чем на половине территорий региона наблюдается рост числа новых инфекций. Мы отмечаем его в Центральной и Восточной Европе. Новые случаи также растут в нескольких странах Западной Европы, где показатели и без того были высокими", - констатировал чиновник ВОЗ.
Клюге заявил, что "по прошествии года пандемии наши системы здравоохранения не должны быть в такой ситуации", и предупредил, что нужно вернуться к низким показателям.
По словам доктора Клюге, чтобы противостоять увеличению заболеваемости, странам необходимо:
- проявлять повышенную бдительность в отношении более заразных вариантов вируса;
- улучшить тестирование и отслеживание контактов;
- больше внимания уделять профилактике и контролю других заболеваний;
- принять меры по борьбе с "пандемической усталостью";
- выходить из карантина постепенно;
- ускоренно проводить вакцинацию.
Между тем европейские страны лидируют в мире по приросту новых заражений за сутки, уступая только США. Тройка лидеров антирейтинга по числу инфицирований за сутки выглядит так:
- США - +38 521;
- Франция - +25279;
- Италия - +22 865.
Украина на девятом месте по приросту заражений среди стран мира.
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