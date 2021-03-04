Сегодня, 4 марта, Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского сообщил об обнаружении в Украине британского штамма коронавируса.

В частности, два образца из Ивано-Франковской области относятся к британскому варианту с имеющимися характерными мутациями - В1.1.7.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"ЦОЗ получил результаты секвенирования из Клиники Шарите и Института Громашевского", - заявили в пресс-службе центра.

В процессе секвенирования двадцати образцов было определено, что два образца из Ивано-Франковской области относятся к британскому варианту с имеющимися характерными мутациями - В1.1.7.

Помимо этого, 24 февраля ЦОЗ получил результаты секвенирования 48 образцов из лаборатории, функционирующей на базе Клиники Шарите.

"Эти образцы были взяты из 11 областей, в том числе из Ивано-Франковской. Всего было отправлено 200 образцов со всей Украины. Другие образцы - еще исследуют", - добавили в пресс-центре.

В частности, полученные результаты не выявили циркуляцию мутировавших штаммов, имеющих британское (В1.1.7), южно-африканское (В1.351) или бразильское (В1.1.28.1) происхождения.

В ЦОЗ добавили, что кроме уже известных генетических вариантов, установлено циркуляцию вирусов, происходящих из стран Европы, Азии, Великобритании и Австралии. А именно:

В.1 - Италия;

В.1.1.1 - страны ЕС и Великобритания;

В.1.1.119 - Северная Ирландия;

B.1.1.127 - Россия;

B.1.1.131 - Великобритания;

B.1.1.159 - Великобритания и Дания;

B.1.1.168 - Великобритания;

B.1.1.236 - Великобритания (производный от В1.1.56)

B.1.1.243 - Великобритания, Украина, Дания;

B.1.1.294 - Россия и Великобритания;

B.1.1.297 - Бельгия;

B.1.1.317 - Россия;

B.1.1.39 - Швейцария;

B.1.1.64 - Великобритания;

B.1.1.67 - Англия и Южная Африка;

B.1.1.74 - Северная Ирландия;

B.1.1.75 - Бельгия;

B.1.36 - Саудовская Аравия, Великобритания, Дания и Австралия.

Ранее "Страна" сообщала, что глава Минздрава Степанов рассказал, какие штаммы коронавируса циркулируют в Украине.

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