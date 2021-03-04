Полиция Днепропетровской области предупредила попытку суицида 15-летней девочки, которая сама создала так называемую группу смерти, администрировала ее и планировала совершить самоубийство 4 марта. Инцидент произошел в Кривом Роге. Об этом сообщается на сайте региональной ГУНП.

"В Телеграм-канале, который, по предварительной информации, создала 15-летняя жительница Кривого Рога, на момент его создания было более 500 участников… Телеграм-канал действовал с 21 февраля, и администратор чата осуществлял свою деятельность из Кривого Рога. Сначала в чате находилось около 500 человек. Когда администратор начал давать задачи участникам наносить себе телесные повреждения, в нем осталось 13 человек. Они присылали фото ранений, после чего получали следующие инструкции. Таких задач могло быть больше пяти в день", - говорится в сообщении.

3 марта правоохранители провели санкционированный судом обыск по месту жительства девочки, которая раздавала задачи подписчикам канала. У несовершеннолетней изъяли мобильные телефоны, планшет и ноутбук.

"По предварительной информации полицейских, 4 марта девочка планировала покончить жизнь самоубийством", - информируют в полиции.

Следователи начали уголовное производство по ст.120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства). Во время досудебного следствия полицейские проверяют все сведения, которые давала девочка, устанавливают личность куратора и других организаторов группы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Ровно "группы смерти" отправили подростка гулять по железнодорожным путям.

Также мы сообщали, что в Киеве задержали девушку-админа группы смерти, втянувшую в "игру" 13 детей.