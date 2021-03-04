В прошлом году сотрудники киберполиции задержали 13 педофилов, которые совершали развратные действия в отношении детей или вступали с ними в половые сношения, в том числе с использованием Интернета.

Об этом рассказала заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, передает Укринформ.

"Хочу отметить, что в целом за прошлый год киберполицейскими были задержаны 13 педофилов, которые непосредственно совершали развратные действия в отношении детей или вступали с ними в половые сношения, в том числе с использованием Интернета", - рассказала Ковальчук.

Она уточнила, что недавно государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД провел собственный небольшой опрос школьников в Киеве и столичной области относительно безопасности в Интернете.

"Согласно результатам, 22 процента респондентов, то есть школьников, сталкивались с предложениями сексуального характера в Интернете. При этом 30 процентов респондентов осознают опасность того, что можно стать жертвой противоправных деяний в отношении них и посягательств сексуального характера", - сказала заместитель главы МВД.

Ранее "Страна" писала о том, что активность педофилов в интернете возросла из-за пандемии.

Также мы сообщали, что за два месяца 2021 года в Украине от сексуального насилия пострадали 75 детей.