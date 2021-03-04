Больше половины украинцев живут с лишним весом. В ВОЗ дали советы, как избежать ожирения
Сегодня, 4 марта, во Всемирный день борьбы с ожирением представители Всемирной организации здравоохранения привели, что менее половины украинцев имеют нормальный вес, а у большинства - он чрезмерный.
Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ в Украине на своей странице в Facebook.
Согласно статистике, только 39,6% украинцев имели нормальный вес в 2019 году, тогда как 59,1% населения имели избыточный вес, а 24,8% - ожирение. Об этом свидетельствуют результаты исследования STEPS по распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний в Украине.
В частности, ожирение является одним из основных факторов риска возникновения таких заболеваний, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт и некоторые виды рака.
Эксперты дали несколько советов, которые помогут предотвратить появление избыточного веса и ожирения. Они советуют:
- ограничить калорийность своего рациона за счет снижения уровня потребления жиров и сахара;
- увеличить потребление фруктов и овощей, а также цельных злаков и орехов;
- регулярно заниматься физическими упражнениями (60 минут в день для детей и 150 минут в неделю для взрослых).
Ранее "Страна" сообщала, что медики выяснили, что лекарство от диабета избавляет от ожирения.
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