Национальный банк спрогнозировал рост денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов. За счет восстановления экономик после коронакризиса поток переводов может возрасти до 13 миллиардов долларов.

Как сообщается в Фейсбуке НБУ, такие данные озвучил на пресс-брифинге 4 марта заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий.

"Количество переводов гастарбайтеров в Украину также будет расти. В 2021 году НБУ ожидает повышение этого показателя на 8% - до около 13 млрд долл. США из-за постепенного восстановления экономик стран, где работают украинцы, и упрощения пересечения границ в связи со смягчением противоэпидемических мер", - сказал он.

В то же время ключевым риском для макрофинансовой стабильности по-прежнему остаются рост заболеваемости и усиление карантина как в Украине, так и в мире для противодействия распространению COVID-19.

"На сегодня заболеваемость коронавирусом действительно растет, и это актуально не только для Украины, но и для стран Восточной Европы. Впрочем, влияние возможного ухудшения ситуации с COVID-19 на экономику Украины будет зависеть именно от того, будут ли введены карантинные ограничения. В то же время, по оценкам НБУ, январский локдаун незначительно повлиял на экономику (на уровне около 0,2 п.п. годового ВВП)", - заявил Гелетий.

В прошлом году объем денежных переводов в Украину составил $12,12 млрд против $11,9 млрд годом ранее. Таким образом, в 2020 году денежные переводы превысили показатель 2019 года, установив новый рекорд. Хотя в период тотального весеннего карантина поток денежных переводов сократился больше чем на 200 миллионов долларов (21%).