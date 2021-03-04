Министерство цифровой трансформации Украины готовит запуск защищенной правительственной мобильной связи и разработать для этого специальные смартфоны. В планах реализовать задумку до конца 2021 года.

Об этом рассказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Интерфакс-Украина".

"У нас сейчас появился бюджет. Мы хотим в этом году вместе с Госспецсвязи улучшать качество правительственной связи, заменить старые "желтые" телефонные терминалы на современные, а также начать запуск защищенной правительственной мобильной связи - разработать смартфоны с защищенной операционной системой. Они тоже будут выполнять функцию правительственной связи", - рассказал Федоров и добавил, что подобные решения работают в ряде стран.

По словам Федорова, разработкой такой связи занимается непосредственно Государственная служба специальной связи и защиты (Госспецсвязи).

Ранее "Страна" писала о том, что в Госспецсвязи обвинили старый генератор в сбоях сайта Офиса президента.

Также мы сообщали, что в Госспецсвязи рассказали украинцам, как уберечь себя от кибернетических угроз и атак.