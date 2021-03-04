В Харьковской области 62-летний местный житель держал фактически в рабстве семерых человек из числа незащищенных слоев населения. "Хозяин" ежедневно привлекал их к принудительному труду. Об этом сообщается на сайте региональной полиции.

"3 марта в ходе обыска по месту жительства правонарушителя правоохранители обнаружили 7 человек, которые привлекались к принудительному труду, в том числе к незаконной вырубке леса, жили в антисанитарных условиях, не получали заработную плату. Среди них две женщины и пятеро мужчин", - говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, мужчина арендовал дом в селе Чернетчина Краснокутского района, подыскал людей из социально незащищенных слоев населения - бездомных, несовершеннолетних из неблагополучных семей, нарко- и алкозависимых. Он поселил их в домовладении и ежедневно эксплуатировал.

Для продуктивного функционирования "бизнеса" злоумышленник выполнял функции охранника, следил за соблюдением порядка, распределял между работниками обязанности по уборке, приготовлению пищи и выполнению другой бытовой работы на территории домовладения. В случае неповиновения, "хозяин" проводил с работниками "воспитательную работу".