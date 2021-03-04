В четверг, 4 марта, состоялось совещание под председательством президента Украины Владимира Зеленского, посвященное реформированию села. На нем обсуждали реализацию программы "Новое село".

Об этом сообщает Офис президента.

В рамках программы "Новое село" предполагается построить в селах "центры притяжения" по примеру сервисных зон в Счастье и Новотроицком. Это современные пространства, в которых будут работать:

ЦПАУ;

отделение почты;

аптека с программой "Доступные лекарства";

опорные пункты полиции;

магазины;

сервисные центры;

пожарный пункт;

медицинский центр.

Вокруг должна быть облагороженная территория со спортивным комплексом, детскими площадками, кинотеатром или концертным залом, сельскими клубами, современным освещением, отремонтированным дорожным покрытием, вело- и беговыми дорожками.

К реализации проектов государство будет привлекать бизнес, создавая государственно-частное партнерство, чтобы не тратить бюджетные средства.

Также в рамках проектов должны быть реализованы образовательные программы, в том числе оснащение школ компьютерной техникой.

За каждым из проектов будет закреплен модератор. Всего в Украине планируется воплотить более тысячи таких проектов. Будут проведены конкурсы для бизнеса, который захочет участвовать в их реализации.

Ранее "Страна" сообщала, что 4 марта Зеленский подписал закон о введении электронных трудовых книжек.

Также президент в этот день успел ввести в действие решение СНБО о запрете двойного гражданства у чиновников.