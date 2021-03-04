Зеленский решил запустить программу "новое село"
В четверг, 4 марта, состоялось совещание под председательством президента Украины Владимира Зеленского, посвященное реформированию села. На нем обсуждали реализацию программы "Новое село".
Об этом сообщает Офис президента.
В рамках программы "Новое село" предполагается построить в селах "центры притяжения" по примеру сервисных зон в Счастье и Новотроицком. Это современные пространства, в которых будут работать:
- ЦПАУ;
- отделение почты;
- аптека с программой "Доступные лекарства";
- опорные пункты полиции;
- магазины;
- сервисные центры;
- пожарный пункт;
- медицинский центр.
Вокруг должна быть облагороженная территория со спортивным комплексом, детскими площадками, кинотеатром или концертным залом, сельскими клубами, современным освещением, отремонтированным дорожным покрытием, вело- и беговыми дорожками.
К реализации проектов государство будет привлекать бизнес, создавая государственно-частное партнерство, чтобы не тратить бюджетные средства.
Также в рамках проектов должны быть реализованы образовательные программы, в том числе оснащение школ компьютерной техникой.
За каждым из проектов будет закреплен модератор. Всего в Украине планируется воплотить более тысячи таких проектов. Будут проведены конкурсы для бизнеса, который захочет участвовать в их реализации.
Ранее "Страна" сообщала, что 4 марта Зеленский подписал закон о введении электронных трудовых книжек.
Также президент в этот день успел ввести в действие решение СНБО о запрете двойного гражданства у чиновников.