В четверг, 4 марта, на украинском валютном рынке снова подешевел доллар и евро, а, соответственно, потяжелела гривня.

За день котировки доллара снизились до 27,685/27,71 гривен за "зеленый", а евро до 33,33/33,36 гривен за единицу европейской валюты.

Также Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на пятницу, 5 марта 2021 года.

BYN 1 белорусский рубль - 10.6428

CAD 1 канадский доллар - 21.954

ILS 1 новый израильский шекель - 8.3889

RUB 10 российских рублей - 3.766

HUF 100 венгерских форинтов - 9.1617

GBP 1 фунт стерлингов - 38.716

CZK 1 чешская крона - 1.2748

SEK 1 шведская крона - 3.288

CHF 1 швейцарский франк - 30.0475

CNY 1 китайский юань женьминьби - 4.2906

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 2 марта составил 548,94 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $459,72 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что криптовалюта биткоин снова перевалила за отметку в 50 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что банкиры еще сильнее опустили доллар и ждут повышения учетной ставки НБУ.