В четверг, 4 марта, на внеочередном заседании Совета судей Украины было принято решение №11 перенести место проведения XVIII съезда судей Украины, на котором может состояться голосование по заполнению четырех из восьми вакантных мест в Высший совет правосудия. Из помещения Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины съезд перенесли в "Президент отель" на улице Госпитальной, 12.

Об этом сообщает пресс-служба Совета судей.

Основанием для смены места проведения съезда стало письмо министра внутренних дел Арсена Авакова, в котором Совету судей рекомендовалось перенести съезд из Октябрьского дворца (второе известное название Международного центра на аллее Героев Небесной Сотни) в другое помещение в связи с необходимостью обеспечить безопасность делегатов и участников форума.

Кроме избрания членов Высшего совета правосудия по своей квоте, XVIII съезд планирует избрать и судью Конституционного суда Украины.

Однако сторонники Стерненко уже запланировали проведение митингов на Майдане. Этим и вызвана смена его дислокации.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада поддержала отбор членов Высшего совета правосудия через комиссию экспертов, назначаемых Западом.

Мы также приводили мнение Андрея Портнова, согласно которому проект судебного закона никакого отношения к реформе не имеет.